Сообщения о захвате ВСУ Бессаловки в Сумской области являются ложными
В российских силовых структурах опровергли сообщения о захвате украинскими вооруженными силами (ВСУ) населенного пункта Бессаловка в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.
По словам источника агентства, информация о контроле ВСУ над этим населенным пунктом не соответствует действительности.
«В сети продолжают распространяться ложные сообщения о захвате Бессаловки, которые не имеют под собой оснований», — отметил собеседник РИА Новости.
Он подчеркнул, что данный населенный пункт по-прежнему находится под контролем российских сил. Министерство обороны России ранее сообщало об освобождении Бессаловки 7 июля. В свете последних слухов силовые структуры призывают к внимательности и проверке информации из ненадежных источников.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.