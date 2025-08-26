Сообщения о захвате ВСУ Бессаловки в Сумской области являются ложными

26 августа 2025, 08:35

Фото: iStock/IherPhoto

В российских силовых структурах опровергли сообщения о захвате украинскими вооруженными силами (ВСУ) населенного пункта Бессаловка в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.





По словам источника агентства, информация о контроле ВСУ над этим населенным пунктом не соответствует действительности.





«В сети продолжают распространяться ложные сообщения о захвате Бессаловки, которые не имеют под собой оснований», — отметил собеседник РИА Новости.