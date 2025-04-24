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Полк операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смог удержать населенный пункт Тарасовка. Об этом сообщил оператор БПЛА южной группировки войск ВС России с позывным «Гаечка», пишет РИА Новости.
Согласно заявлению Министерства обороны России, в среду подразделения группировки войск «Южная» освободили Тарасовку. Оператор «Гаечка» отметил, что при прибытии в район населенного пункта небо полностью контролировалось противником.
По словам «Гаечки», количество операторов БПЛА противника на данном направлении могло сопоставляться с численностью целого полка.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Как таковой пехоты здесь не было, но было очень большое количество «птичников""(операторов БПЛА ВСУ). Здесь и «Мадьяры», и К-2, и «Мурамасы» — все, кто можно, все тут стоят», — рассказал он.
По словам «Гаечки», количество операторов БПЛА противника на данном направлении могло сопоставляться с численностью целого полка.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова