Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу в интервью ТАСС выразил серьезные опасения по поводу возможного ввода миротворческого контингента на территорию Украины.
Он отметил, что подобные действия могут привести к прямому столкновению НАТО с Россией и, как следствие, к Третьей мировой войне.
Шойгу подчеркнул, что «миротворцы» могут оказаться лишь прикрытием для контроля над украинскими территориями и ресурсами, и предложил называть их «интервентами» или «оккупантами». Он также указал на историческую угрозу развертывания НАТО на Украине, которая стала одной из причин начала специальной военной операции.
Секретарь Совбеза задался вопросом, что именно будут защищать эти «миротворцы», упомянув о поддержке нацистского режима и гонениях на русскоязычное население.
По его мнению, возможно, именно поэтому страны, представляющие реальное мировое большинство, не проявляют особого интереса к участию в таких миротворческих инициативах.
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Шойгу подчеркнул, что «миротворцы» могут оказаться лишь прикрытием для контроля над украинскими территориями и ресурсами, и предложил называть их «интервентами» или «оккупантами». Он также указал на историческую угрозу развертывания НАТО на Украине, которая стала одной из причин начала специальной военной операции.
Секретарь Совбеза задался вопросом, что именно будут защищать эти «миротворцы», упомянув о поддержке нацистского режима и гонениях на русскоязычное население.
«Это не миротворческая миссия», — сделал вывод секретарь СБ.
По его мнению, возможно, именно поэтому страны, представляющие реальное мировое большинство, не проявляют особого интереса к участию в таких миротворческих инициативах.
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Дарья Осипова