05 июля 2025, 06:46

Зампостпреда РФ при ОБСЕ Буякевич: для РФ возможна эскалация с Европой по Украине

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Заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил о прогнозируемой эскалации конфликта на Украине. Это наблюдение подтверждается риторикой западных стран. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.







«По украинскому вопросу ожидается эскалация. Это подтверждается риторикой Запада», — заявил он.