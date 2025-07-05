Российский дипломат сделал тревожный прогноз по эскалации конфликта на Украине
Зампостпреда РФ при ОБСЕ Буякевич: для РФ возможна эскалация с Европой по Украине
Заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил о прогнозируемой эскалации конфликта на Украине. Это наблюдение подтверждается риторикой западных стран. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
«По украинскому вопросу ожидается эскалация. Это подтверждается риторикой Запада», — заявил он.Буякевич отметил, что Европа и Великобритания продолжают наращивать поставки оружия Киеву, игнорируя переговорные инициативы России. Ключевые предложения Москвы, включая устранение первопричин кризиса, озвученные президентом Путиным в июне и делегацией в Стамбуле, Запад отвергает как «нереалистичные».
Дипломат подчеркнул, что вместо конструктивного диалога от России требуют прекратить боевые действия без учёта её позиций.
Напомним, в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле стороны договорились о масштабном обмене пленными по принципу «всех на всех» (не менее 1000 человек), включая передачу тяжелораненых и военных младше 25 лет.
В начале июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обнародовал списки погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи тела отказался забирать Киев.