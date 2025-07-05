В Саратове и Энгельсе беспилотники повредили жилые дома

05 июля 2025, 07:17

Бусаргин: при атаке БПЛА получили повреждения дома в Саратове и Энгельсе

Фото: iStock/Standart

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил об атаке БПЛА на регион.