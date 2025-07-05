В Саратове и Энгельсе беспилотники повредили жилые дома
Бусаргин: при атаке БПЛА получили повреждения дома в Саратове и Энгельсе
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил об атаке БПЛА на регион.
По его словам, повреждения получили жилые дома в Саратове и Энгельсе. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.
На месте работают экстренные службы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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