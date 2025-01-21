Россиянин рассказал, как отказал в присяге Киеву, а его сын стал обучать «Азов»*

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54-летний россиянин, родившийся в Нижегородской области, рассказал в беседе с RT, как отказался присягнуть Украине, а его сын стал тренировать бойцов батальона «Азов»*.
Мужчина поделился, что в 1980-х годах его отправили служить в Львовскую область, где к 1995 году он смог дослужиться до прапорщика. Однажды к ним в часть приехал начальник Сумского погранотряда и потребовал принять присягу на верность Киеву.
В итоге россиянину дали сутки, чтобы покинуть территорию Украины, так он с женой и грудным сыном вернулся в Россию. Однако через какое-то время супруга уехала обратно на Украину.
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«Я не смог, отказался — не смог предать Россию. Мои деды воевали против трезубца. Как я мог присягнуть ему?» — отметил Сергей.
В итоге россиянину дали сутки, чтобы покинуть территорию Украины, так он с женой и грудным сыном вернулся в Россию. Однако через какое-то время супруга уехала обратно на Украину.
«Общался я только с сыном по телефону до 2014 года. А в 19 лет он заявил, что наш президент такой-сякой, он якобы хочет захватить Украину. Дима самбо занимался — видимо, по линии спорта его и обработали. Сказал, что тренирует азовцев, и просил не звонить, мол, за разговоры с русскими его не похвалят. Я ему ответил: «Значит, нет у меня сына, профукал я тебя!» Было очень больно, корил себя», — посетовал Сергей.Читайте также:
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Данил Пономарев