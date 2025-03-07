«Привет врагу от Пианиста»: Дверь квартиры рэпера Noize MC* подожгли после выступления с символикой «Азова»**

Фото: iStock/triocean
В Москве произошёл инцидент с участием группировки, связанной с фигурой по кличке Пианист: пироманы подожгли дверь квартиры, предположительно принадлежащей рэперу Noize MC (Ивану Алексееву)*. Об этом пишет, выкладывая кадры с места происшествия, Telegram-канал РЕН ТВ.
На стене рядом с повреждённой дверью злоумышленники оставили надпись «Привет врагу и предателю Ване Noize MC* от Пианиста». Причиной для таких оскорблений стало концертное выступление музыканта Испании, куда он явился в футболке с символикой организации «Азов»**. Noize MC* положительно отреагировал на флаги с террористической организацией, которые показала часть его слушателей.
По данным РЕН ТВ, акция с поджогом в ночь с 6 на 7 марта стала ответом на публичную поддержку Noize MC* украинских формирований.
Однако соседи с места поджога заявили, что квартира принадлежит не самому рэперу, а его девушке. Позже к двери и стене с оскорблениями прибыл мужчина, не похожий на рэпера, и отправился в отделение полиции с жалобой.
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*признан иноагентом в РФ
**запрещенное в РФ украинское националистическое формирование, признано террористической организацией
По данным РЕН ТВ, акция с поджогом в ночь с 6 на 7 марта стала ответом на публичную поддержку Noize MC* украинских формирований.
Однако соседи с места поджога заявили, что квартира принадлежит не самому рэперу, а его девушке. Позже к двери и стене с оскорблениями прибыл мужчина, не похожий на рэпера, и отправился в отделение полиции с жалобой.
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В Сирии доложили об убийстве силовиками экс-главы службы воздушной разведки
«Зарабатываю больше нее, мог бы поделиться»: назвавший Ирину Дубцову «сбитой летчицей» Прохор Шаляпин объяснил причины критики
*признан иноагентом в РФ
**запрещенное в РФ украинское националистическое формирование, признано террористической организацией
Мария Моисеева