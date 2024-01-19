Российский боец Снейк рассказал о координальной смене тактики ВСУ

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Вооружённым силам Украины пришлось сменить тактику по использованию кассетных боеприпасов, поскольку российские военные научились им противодействовать, об этом рассказал российский боец с позывным Снейк в интервью для «РИА Новости».
По словам Снейка, как только кассетные снаряды поступили в распоряжение ВСУ, они начали активно применять их в боевых действиях. Тогда на один фугасный снаряд приходилось по два-три кассетных. Российский боец также отметил, что ранее кассетные боеприпасы использовались для штурмов, теперь же — только для обороны.
Однако, как рассказал Снейк, ВС РФ выяснили, что отличной защитой от кассетного снаряда является укрепление, сделанное из одного слоя бревен и 30 сантиметров песка.
Сейчас же, добавил боец, украинцы, в основном, пользуются недорогими FPV-дронов, а от российский бойцов ВСУ отстреливаются фугасными снарядами.
Напомним, использование кассетных боеприпасов запрещено конвенцией, которую подписали большинство мировых держав. Не согласились с документом две страны — США и Украина.
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Однако, как рассказал Снейк, ВС РФ выяснили, что отличной защитой от кассетного снаряда является укрепление, сделанное из одного слоя бревен и 30 сантиметров песка.
Напомним, использование кассетных боеприпасов запрещено конвенцией, которую подписали большинство мировых держав. Не согласились с документом две страны — США и Украина.
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Евгения Парфентьева