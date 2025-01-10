Российский боец спас 12 человек от «Бабы-яги»

ВС РФ продолжают активные наступательные действия на стратегически важных направлениях, таких как Запорожье, Донбасс, Харьков и Угледар, добиваясь значительных успехов. В Херсонской области возникли новые угрозы со стороны украинских FPV-дронов, что усложняет ситуацию на прибрежных рубежах. О том, как складывается ситуация на других направлениях фронта читайте в материале «Радио 1».