Российский боец спас 12 человек от «Бабы-яги»

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Российский боец в зоне СВО спас 12 человек от украинского дрона «Баба-яга», сообщает «Татар-информ». Военный водитель успел увезти машину в лесополосу, чем и спас пассажиров.
«Я их вез на передок после обучения. И на нас напал дрон — «Баба-яга». Я своевременно увидел стрельбу и заметил, что над нами висит дрон. Я включил заднюю передачу и заехал в лесополку, разгрузил машину, и все скрылись. Я бы сел и уехал, но, к сожалению, «Баба-яга» была уже над нами, я бы не успел. Я тоже скрылся в лесополке», — приводит «Татар-информ» слова бойца.Беспилотник сбросил четыре боеприпаса — два на военных, два на УАЗ. Среди бойцов никто не пострадал, однако автомобиль сгорел.
Вскоре военным удалось укрыться в блиндажах соседнего полка. Спустя какое-то время за ними приехал новый автомобиль и успешно доставил их на передовую.
«За свой смелый поступок боец представлен к награде, но пока не распространяется об этом — боится сглазить», — пишет издание.Читайте также:
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Данил Пономарев