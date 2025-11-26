26 ноября 2025, 10:56

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

На фронтах специальной военной операции идут активные бои. Российские войска уверенно продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Они постепенно освобождают населенные пункты и разбивают оборонительные позиции противника, создавая условия для новых атак. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».





Содержание Удары по Украине Ситуация в Брянской области Сумское направление Курская область Белгородская область Харьковское направление Купянск Бои в Северске Константиновка Мирноград Запорожская область Херсонская область ВСУ расстреливали жителей Красноармейска в ДНР В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта в храме Украинские военные пили мочу Российские войска освободили населенный пункт Иванополье в ДНР Путин отвергнет обновленный план США ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 33 БПЛА ВСУ

Удары по Украине

Ситуация в Брянской области

Сумское направление

Фото: iStock/Three Spots



Курская область

Белгородская область

Харьковское направление

Фото: iStock/shcherbak volodymyr



Купянск

Бои в Северске

Константиновка

Фото: iStock/Олег Копьёв



Мирноград

Запорожская область

Херсонская область

ВСУ расстреливали жителей Красноармейска в ДНР

МО РФ: ВСУ расстреливали жителей Красноармейска в ДНР

В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта в храме

Фото: iStock/Igor Shoshin



Украинские военные пили мочу

Российские войска освободили населенный пункт Иванополье в ДНР

Путин отвергнет обновленный план США

Фото: iStock/vchal



ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 33 БПЛА ВСУ