ВСУ переходят все границы — в Калининграде пытались устроить теракт, а в ДНР убивают мирных: последние новости СВО на 26 ноября

На фронтах специальной военной операции идут активные бои. Российские войска уверенно продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Они постепенно освобождают населенные пункты и разбивают оборонительные позиции противника, создавая условия для новых атак. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».



Удары по Украине

Российские войска нанесли удары по Харькову, Одессе и Днепропетровской области, а также по Запорожью.

Ситуация в Брянской области

В Брянской области ВСУ атаковали деревню Кожановка, в результате чего ранен один мирный житель.

Сумское направление

На Сумском направлении идет активная работа авиации и дронов «Герань». Удары наносят по мостам и переправам противника, что нарушает его логистику. Бои идут в лесах, а в районе Андреевки уничтожены группы пехоты противника.

Курская область

В Курской области произошло несколько атак: в Льгове пострадали три человека, а в деревне Воронино ранен работник фермерского хозяйства.

Белгородская область

В Белгородской области дрон атаковал автомобиль в селе Ясные Зори, ранен один мужчина. В посёлке Октябрьский БПЛА попал в частный дом, двое пострадали. Множество населённых пунктов, таких как Доброе и Замостье, также подверглись ударам.

Харьковское направление

На Харьковском направлении продолжается штурм Волчанска. Российские войска продвигаются к поселку городского типа Вильча.

Купянск

Южнее Купянска наши войска наступают на Богуславку и Новоплатоновку, образуя новый «карман» у Богуславки. В районе Купянска-Узлового наносят удары по переправам противника через реку Оскол.

Бои в Северске

Бои продолжаются в городской застройке Северска. Подразделения входят с южной и северной сторон города.

Константиновка

Российские войска ведут бои на восточной окраине города. Украинцы эвакуируют местных жителей.

Мирноград

В Мирнограде российские войска продолжают продвигаться вглубь городской застройки. Севернее Покровска они приближаются к Доброполью.

Запорожская область

На востоке Запорожской области идут бои в направлении Гуляйполя. В районе Новоданиловки и Новоандреевки наши войска ведут наступление, пытаясь выйти к Орехову. Противник снова ударил по электросетям, оставив без света около 40 тысяч абонентов.

Херсонская область

В Херсонской области ВСУ усилили атаки на наш берег. Противник стянул новые расчеты операторов БПЛА. В населенных пунктах Голая Пристань и Малой Кардашинке ранены семь мирных жителей. Множество населённых пунктов под огнем врага.

ВСУ расстреливали жителей Красноармейска в ДНР

Украинские военные целенаправленно убивали мирных жителей Красноармейска в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны России, люди прятались в укрытиях больше года и выходили на улицу только в крайних случаях.

МО РФ: ВСУ расстреливали жителей Красноармейска в ДНР
В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта в храме

В Калининградской области задержали 17-летнего юношу, который собирался устроить теракт в православном храме. Следствие установило, что парень общался с вербовщиком террористической организации, действующей под контролем украинских спецслужб. Молодой человек сообщил куратору о намерении выполнить задание в поддержку политики Киева. Он провел разведку и приобрел материалы для создания самодельных зажигательных устройств. 22 ноября его задержали у храма в момент подготовки к атаке.

Украинские военные пили мочу

Украинский военнопленный Алексей Синепольский рассказал, что боевикам два дня скидывали еду с помощью БПЛА, а затем четыре дня полностью отсутствовала вода и пища. В этих условиях солдаты были вынуждены пить собственную мочу, чтобы не погибнуть от обезвоживания.

Российские войска освободили населенный пункт Иванополье в ДНР

Российские подразделения из состава группировки войск «Юг» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Звановка Донецкой Народной Республики.

Путин отвергнет обновленный план США

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что российский лидер Владимир Путин не примет обновленный мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The New York Times. Издание указывает, что измененная версия документа, созданная после переговоров между украинскими и американскими представителями, не удовлетворит Москву. По информации источников, Путин может быстро отклонить этот план.

ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 33 БПЛА ВСУ

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 33 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ. В небе над Белгородской областью было ликвидировано 13 дронов, над Воронежской – 10. Еще пять воздушных целей было поражено над Черным морем, четыре – над Липецкой областью. Один беспилотник российские военные сбили в Брянской области.
