ВСУ переходят все границы — в Калининграде пытались устроить теракт, а в ДНР убивают мирных: последние новости СВО на 26 ноября
На фронтах специальной военной операции идут активные бои. Российские войска уверенно продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Они постепенно освобождают населенные пункты и разбивают оборонительные позиции противника, создавая условия для новых атак. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Удары по УкраинеРоссийские войска нанесли удары по Харькову, Одессе и Днепропетровской области, а также по Запорожью.
Ситуация в Брянской областиВ Брянской области ВСУ атаковали деревню Кожановка, в результате чего ранен один мирный житель.
Сумское направлениеНа Сумском направлении идет активная работа авиации и дронов «Герань». Удары наносят по мостам и переправам противника, что нарушает его логистику. Бои идут в лесах, а в районе Андреевки уничтожены группы пехоты противника.
Курская областьВ Курской области произошло несколько атак: в Льгове пострадали три человека, а в деревне Воронино ранен работник фермерского хозяйства.
Белгородская областьВ Белгородской области дрон атаковал автомобиль в селе Ясные Зори, ранен один мужчина. В посёлке Октябрьский БПЛА попал в частный дом, двое пострадали. Множество населённых пунктов, таких как Доброе и Замостье, также подверглись ударам.
Харьковское направлениеНа Харьковском направлении продолжается штурм Волчанска. Российские войска продвигаются к поселку городского типа Вильча.
КупянскЮжнее Купянска наши войска наступают на Богуславку и Новоплатоновку, образуя новый «карман» у Богуславки. В районе Купянска-Узлового наносят удары по переправам противника через реку Оскол.
Бои в СеверскеБои продолжаются в городской застройке Северска. Подразделения входят с южной и северной сторон города.
КонстантиновкаРоссийские войска ведут бои на восточной окраине города. Украинцы эвакуируют местных жителей.
МирноградВ Мирнограде российские войска продолжают продвигаться вглубь городской застройки. Севернее Покровска они приближаются к Доброполью.
Запорожская областьНа востоке Запорожской области идут бои в направлении Гуляйполя. В районе Новоданиловки и Новоандреевки наши войска ведут наступление, пытаясь выйти к Орехову. Противник снова ударил по электросетям, оставив без света около 40 тысяч абонентов.
Херсонская областьВ Херсонской области ВСУ усилили атаки на наш берег. Противник стянул новые расчеты операторов БПЛА. В населенных пунктах Голая Пристань и Малой Кардашинке ранены семь мирных жителей. Множество населённых пунктов под огнем врага.
ВСУ расстреливали жителей Красноармейска в ДНРУкраинские военные целенаправленно убивали мирных жителей Красноармейска в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны России, люди прятались в укрытиях больше года и выходили на улицу только в крайних случаях.
