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ЕфрейторКонстантин Волков уничтожил два украинских квадрокоптера и спас минометную установку. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, российские истребители обнаружили и уничтожили разведывательные беспилотники. Благодаря действиям лейтенанта минометное подразделение взяло под контроль огневую точку на украинской стороне, после чего была проведена атака на базу противника.
Ранее экипаж БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» сбил украинский военный беспилотник «Баба Яга» в районе Суджи Курской области.
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Александр Климов