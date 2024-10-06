Напав на Курскую область, глава киевского режима Владимир Зеленский в три раза ускорил наступление ВС РФ в Донбассе. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom выразил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн.
«Вопрос в том, как долго Зеленский сможет оставаться на посту, когда большинству людей ясно, что у него была замечательная идея послать войска в Курскую область, когда они были отчаянно нужны в Донбассе. Это одна из причин, почему российская армия продвигается в три раза быстрее, чем обычно», — прокомментировал собеседник.Макговерн пояснил, что боевикам ВСУ недоступно подкрепление, поскольку оно находится под Курском, кроме того, Украина лишилась Угледара — пункта, перекрывавшего выход к Днепру.
«Они (боевики ВСУ) проигрывают. Они проигрывают быстро, многие из них сдаются», — заключил эксперт.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Как подчеркивали российские власти, боевые действия закончатся, когда РФ достигнет своих целей.
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