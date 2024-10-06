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ВС России закончили зачистку Угледара, операция завершена

Замкомандующего Греков: ВС РФ закончили зачистку Угледара, операция завершена
06 октября 2024, 20:45
Фото: istockphoto/Alexey Molotov

Фото: istockphoto/Alexey Molotov

ВС РФ закончили зачистку Угледара от боевиков ВСУ, операция по захвату города завершена. Об этом сообщил замкомандующего войсками группировки «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков. По его словам, сейчас артиллерия продолжает наносить огневое поражение отступающему противнику.
«Это был крепкий орешек. На протяжении двух лет ведения боевых действий противник оборудовал много эшелонированные рубежи и позиции, и на подступах к городу… есть подземные коммуникации…Все приходилось брать с боями, штурмом…Но была достигнута внезапность действий, что и обеспечило успех», — приводят слова замкома в Минобороны России.
Греков рассказал, что первыми над освобожденным Угледаром водрузили Знамя Победы и флаг Россиию


«А сегодня мы ставим точку в освобождении данного города, водружая флаг Восточного военного округа», — отметил генерал.
Спецназовец с позывным Молоток также добавил, что укрепрайоны в Угледаре были довольно серьезными — использовались противотанковые мины, рвы, блиндажи и прочее.

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#сво
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Стало известно, как Зеленский ускорил наступление ВС РФ в Донбассе
Аналитик Макговерн: Зеленский ускорил наступление ВС РФ в ДНР, напав под Курском
06 октября 2024, 21:18

Напав на Курскую область, глава киевского режима Владимир Зеленский в три раза ускорил наступление ВС РФ в Донбассе. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom выразил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн.
«Вопрос в том, как долго Зеленский сможет оставаться на посту, когда большинству людей ясно, что у него была замечательная идея послать войска в Курскую область, когда они были отчаянно нужны в Донбассе. Это одна из причин, почему российская армия продвигается в три раза быстрее, чем обычно», — прокомментировал собеседник.
Макговерн пояснил, что боевикам ВСУ недоступно подкрепление, поскольку оно находится под Курском, кроме того, Украина лишилась Угледара — пункта, перекрывавшего выход к Днепру.

«Они (боевики ВСУ) проигрывают. Они проигрывают быстро, многие из них сдаются», — заключил эксперт.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Как подчеркивали российские власти, боевые действия закончатся, когда РФ достигнет своих целей.

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#мир
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#украина
#война
#сво
#вс рф
#владимир зеленский
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Стало известно о последнем плане Зеленского при поражении
Аналитик Меркурис: Зеленский готовится сбежать на Запад вместо переговоров
06 октября 2024, 20:00

Глава киевского режима Владимир Зеленский готовится сбежать на Запад, когда произойдет поражение ВСУ на фронте. Такое предположение на YouTube-канале Duran высказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Зеленский, вероятно, думает не о плане выхода для Украины, как мы уже много раз обсуждали, а о плане выхода для себя и о бегстве на Запад для создания там правительства», — сказал эксперт.
Меркурис добавил, что для Зеленского более привлекательной инициативой является так называемое правительство в изгнании, нежели мирный диалог, поскольку первый вариант позволяет ему пользоваться деньгами Запада.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но политик отменил выборы на фоне военного положения и узурпировал власть.

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Мирошник: порты Одесской области являются хабами для помощи Запада
06 октября 2024, 19:45

Фото: istockphoto/Mordolff

Порты под Одессой являют собой хабы, через которые боевики ВСУ получают помощь от западных союзников. Об этом у себя на канале в Telegram написал российский посол Родион Мирошник.
«Украинские порты Одесской области - основные ворота, через которые ВСУ снабжаются вооружением, ГСМ, техникой. Очень хочется, чтобы эти хабы для западной военно-технической помощи просто перестали работать. Совсем перестали», — сказано в публикации.

Ранее Мирошник предположил, когда могут состояться выборы на Украине, в каком случае они будут выгодны главе киевского режима Владимиру Зеленскому, и что будут из себя представлять.

Перед этим в МО РФ показали кадры удара по кораблю в Одесской области.

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#украина
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#мид
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: взятие Угледара стало переходом к новой фазе конфликта
06 октября 2024, 19:41

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Освобождение Угледара стало переходом к новой фазе конфликта на Украине, которая характеризуется более быстрым продвижением российских войск. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью ютуб-каналу Dialogue Works. По его словам, Украине с приходом холодов ждут еще более тяжелые испытания.
«Угледар <…> стал показательным примером той кампании, которую сейчас проводят русские, переходя к более быстрой фазе по всему 1200-километровому фронту. Они оттесняют ВСУ, у которых нет артиллерии, у них нет обученных солдат, чтобы сопротивляться», — пояснил он.
Джонсон добавил, что грядущие холода угрожают Украине не только из-за наступления ВС РФ, но и из-за недостатка энергоресурсов.

Напомним, Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября.

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#всу
#вс рф
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#угледар
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В США считают, что Селидово ждет судьба Угледара
Дэвис: ВСУ ждет в Селидово повторение краха как в Угледаре
06 октября 2024, 18:49

Фото: iStock/Diy13

ВСУ потеряют Селидово по сценарию, аналогичному угледарскому. Об этом сообщил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По словам Дэвиса, украинские войска возьмут в клещи в Селидово, где они не смогут поддерживать боеспособность армии. Офицер отметил, что в дальнейшем город может оказаться отрезан, а украинцы — окружены.

При этом Киев сталкивается с проблемами и на Покровском направлении, заключил Дэвис.

Напомним, 3 октября в Минобороны РФ подтвердили, что российские войска освободили Угледар в Донецкой народной республике.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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FPV-дрон влетел в окно дома под Белгородом, пострадал ребенок
Гладков: в белгородском селе FPV-дрон влетел в окно дома, пострадал ребенок
06 октября 2024, 18:30

Фото: iStock/NatureNow

FPV-дрон влетел в окно жилого дома в селе Козмодемьяновка под Белгородом во время очередной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его данным, из-за атаки 13-летний ребенок получил царапины на шее, родители самостоятельно обработали его раны, отказавшись от вызова скорой помощи.
«В городе Шебекино в результате обстрела поврежден легковой автомобиль и есть локальные обрывы на линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ», — написал он.
Гладков добавил, что в доме, в окно которого влетел FPV-дрон, пробита крыша, выбиты окна и поврежден фасад. Повреждения получили также хозяйственные постройки и автомобиль.

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СК открыл дело против боевиков ВСУ, причастных к убийствам в Курской области
06 октября 2024, 18:30

Фото: Фотобанк Московской области

Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц в составе группы общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, а также о террористическом акте завели в СК на боевиков ВСУ. Речь идет о причастных к жестоким убийствам под Курском, пишет РИА Новости.
Следователи выяснили, что в августе киевские неонацисты, расположившись в Суджанском районе региона и воспользовавшись оружием, убили трех человек — одного мужчину и трех женщин.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям», — пояснили в ведомстве.
Известно, что боевики относятся к 41-й отдельной мехбригаде, в также к 103-й отдельной бригаде теробороны и иным военизированным группировкам.

Украина напала на Курскую область 6 августа, бои в регионе идут до сих пор.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
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В МО РФ показали кадры ликвидации самоходки ВСУ «Ланцетом» под Сумами — видео
06 октября 2024, 18:01

Фото: Фотобанк Московской области

Кадры уничтожения самоходки боевиков ВСУ «Богдана» под украинскими Сумами продемонстрировали в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что в операции принимали участие бойцы «Севера», ими использовался барражирующий боеприпас «Ланцет».
«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в Сумской области была обнаружена самоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдана» ВСУ», — пояснили в Минобороны.
Проанализировав разведданные, военнослужащие решили нанести удар по вражеской технике. Цель поразили прямым попаданием, резюмировали в МО РФ.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Как подчеркивали в Кремле, боевые действия будут завершены, когда Россия достигнет всех целей.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны рф
#новости
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Боец ВС РФ в одиночку ворвался в блиндаж с ножом и взял в плен 5 солдат ВСУ
06 октября 2024, 17:17

Фото: iStock/zim286

Военнослужащий ВС России с позывным Слива отметил свой первый бой в зоне спецоперации взятием в плен пяти вражеских солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «Черные гусары».
Контрактник присоединился к российской армии осенью этого года, став пулеметчиком. В своем самом первом бою военный, лишившись основного оружия, боец отважно заскочил в блиндаж противника с одним ножом в руке. Пока его сослуживцы отвлекали на себя внимание находившихся в укрытии боевиков ВСУ, Слива успешно приблизился к ним и по очереди обезоружил.

Как сообщает сам российский солдат, эффект неожиданности сыграл ему на руку, что позволило быстро взять ситуацию под контроль и пленить всех пятерых военных. Слива отметил, что все его сослуживцы достойно проявили себя в бою.

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