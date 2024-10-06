ВС России закончили зачистку Угледара, операция завершена

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ВС РФ закончили зачистку Угледара от боевиков ВСУ, операция по захвату города завершена. Об этом сообщил замкомандующего войсками группировки «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков. По его словам, сейчас артиллерия продолжает наносить огневое поражение отступающему противнику.
«Это был крепкий орешек. На протяжении двух лет ведения боевых действий противник оборудовал много эшелонированные рубежи и позиции, и на подступах к городу… есть подземные коммуникации…Все приходилось брать с боями, штурмом…Но была достигнута внезапность действий, что и обеспечило успех», — приводят слова замкома в Минобороны России.Греков рассказал, что первыми над освобожденным Угледаром водрузили Знамя Победы и флаг Россиию
«А сегодня мы ставим точку в освобождении данного города, водружая флаг Восточного военного округа», — отметил генерал.Спецназовец с позывным Молоток также добавил, что укрепрайоны в Угледаре были довольно серьезными — использовались противотанковые мины, рвы, блиндажи и прочее.
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