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Запад смеется над попытками ВСУ перехватить инициативу в конфликте с Россией за счет действий в Курской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*. По его словам, удерживание позиций в Курской области не имеет никакого смысла.
«Войны ведутся по законам войны, а не по сценариям для фильмов. Запад уже смеяться стал», — сокрушался он.Стариков отметил, что продолжение боевых действий в курском приграничье стратегически невыгодно, так как Россия не перебросила свои войска из Донбасса, на что так рассчитывал киевский режим.
«Пришли, задачу не выполнили, придется назад отойти», — пожаловался офицер.Читайте также:
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