В Херсоне и Николаеве пропало электричество на фоне сообщений о взрывах
Подконтрольные киевскому режиму города Николаев и Херсон остались без света. Об этом сообщили украинские СМИ.
Причины прекращения подачи электроэнергии уточняются. Некоторое время назад поступили сообщения о прогремевшем в Николаеве взрыве. Кроме того, в области объявили режим воздушной тревоги.
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, ответственность за который, как утверждают российские власти, несёт киевский режим. Атаки осуществляются по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении атаки украинских беспилотников на российские регионы.
