Достижения.рф

Жертвами украинской агрессии в ДНР стали три мирных жителя

Пушилин: три человека погибли в ДНР от удара ВСУ

Украинские вооруженные формирования нанесли удар по городу Углегорск в Донецкой Народной Республике, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.



Жертвами атаки беспилотника на автомобиль стали сотрудники коммунального предприятия. Погибли три человека, еще одного госпитализировали с тяжелыми ранениями, за его жизнь в настоящий момент борются врачи.

Пушилин добавил, что в других населенных пунктах республики пострадали четыре человека. Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, четыре жилых домостроения, шесть автомобилей специализированной техники, легковой автомобиль», — резюмировал глава ДНР в Телеграм-канале.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0