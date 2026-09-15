Российский боец в рукопашной схватке уничтожил военнослужащего ВСУ

15 сентября 2026, 07:26

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Младший лейтенант 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр» Максим Ченцов сообщил о рукопашной схватке российского бойца с позывным Тихон с военнослужащим ВСУ. По его словам, российский военный одержал верх в бою один на один.