Российский боец в рукопашной схватке уничтожил военнослужащего ВСУ
Младший лейтенант 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр» Максим Ченцов сообщил о рукопашной схватке российского бойца с позывным Тихон с военнослужащим ВСУ. По его словам, российский военный одержал верх в бою один на один.
В беседе с РИА Новости Ченцов уточнил, что Тихон выполнял задачу в тыловой зоне украинских подразделений на днепропетровском направлении. Во время операции он встретил противника и вступил с ним в рукопашный бой.
За этот эпизод командование представило Тихона к ордену Мужества. Сейчас военнослужащий продолжает выполнять боевые задачи в зоне спецоперации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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