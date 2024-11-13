Российского военного будут судить за добровольную сдачу в плен

Фото: istockphoto.com/ru/gorodenkoff
В Москве суд рассмотрит первое уголовное дело в отношении российского военного, обвиняемого в добровольной сдаче в плен ВСУ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).
Согласно информации следствия, бывший шахтер Роман Иванишин дважды пытался сдаться украинской армии, одна из его попыток увенчалась успехом. Летом прошлого года в интернете появился ролик, на котором он сообщил, что против проведения спецоперации и не желает воевать.
В январе этого года он вернулся в РФ в рамках процедуры обмена военнопленными. Иванишина обвиняют в добровольной сдаче в плен при отсутствии признаков госизмены, а также в дезертирстве в условиях боевых действий или мобилизации.
Читайте также:
Пушилин оценил разрушения в Угледаре как очень серьезные
Российские войска оттеснили ВСУ в Курахове
Подрывом дамбы ВСУ затопили собственные позиции в низинах под Курахово
Екатерина Коршунова