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Российского военного будут судить за добровольную сдачу в плен

«Ъ»: российский военный пойдет под суд за добровольную сдачу в плен ВСУ
Фото: istockphoto.com/ru/gorodenkoff

Фото: istockphoto.com/ru/gorodenkoff

В Москве суд рассмотрит первое уголовное дело в отношении российского военного, обвиняемого в добровольной сдаче в плен ВСУ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).


Согласно информации следствия, бывший шахтер Роман Иванишин дважды пытался сдаться украинской армии, одна из его попыток увенчалась успехом. Летом прошлого года в интернете появился ролик, на котором он сообщил, что против проведения спецоперации и не желает воевать.

В январе этого года он вернулся в РФ в рамках процедуры обмена военнопленными. Иванишина обвиняют в добровольной сдаче в плен при отсутствии признаков госизмены, а также в дезертирстве в условиях боевых действий или мобилизации.

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