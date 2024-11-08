Стало известно о новых кошмарах в украинском плену

Количество солдат ВСУ, которые устраивают побеги из воинских частей, многократно выросло после того, как Верховная рада приняла новый закон о дезертирстве, позволяющий таким военнослужащим избежать наказания при добровольном возвращении обратно на службу. Об этом заявил украинский военный психолог Андрей Козинчук. По его словам, раньше подобные случи были единичными, а сейчас стали массовыми.