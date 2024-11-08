Стало известно о новых кошмарах в украинском плену

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Боевики ГУР Минобороны Украины в Курской области используют пленных солдат ВС РФ в качестве живого щита. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, на пленных надевают пояса смертников с дистанционным взрывателем, а после отправляют их вперед.
Она также отметила, что противник пытает российских пленных солдат, шантажирует их семьи, требуя выкупа.
Официальный представитель министерства также подчеркнула, что все причастные к преступлениям киевского режима в итоге понесут наказание по всей строгости закона.
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«Укронацисты не только истязают российских военнопленных и шантажируют их родственников, требуя выкупы в обмен на жизнь и прекращение пыток наших солдат, но и, как стало известно нашим военнослужащим на передовой, применяют самые мерзкие террористические методы в духе ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация – ред.). Трусливые боевики из сил специальных операций ГУР Минобороны Украины в Курской области используют в качестве живого щита наших пленных солдат – гонят их впереди себя, предварительно обвесив «поясами смертников» с детонируемой при попытке бегства или встрече с российскими военными взрывчаткой», — приводят слова Захаровой на официальном сайте МИД РФ.
Официальный представитель министерства также подчеркнула, что все причастные к преступлениям киевского режима в итоге понесут наказание по всей строгости закона.
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Данил Пономарев