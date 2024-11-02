СК расследует гибель российских военнопленных в Курской области

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СК РФ расследует гибель российских военнопленных в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГВСУ СК России.
Согласно сообщению, в соцсетях опубликовали фотографию, где запечатлены погибшие бойцы ВС РФ, попавшие в плен к ВСУ. У одного из них были связаны руки, что указывает на гибель российских военных в плену, а не во время выполнения боевого задания.
Также планируется выяснить место, где сделали фотографию, провести расследование, обнаружить доказательства преступлений боевиков ВСУ и установить их личности.
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«Врио заместителя председателя СК России – руководителя ГВСУ Константин Корпусов поручил руководителю следственного управления ГВСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.
Также планируется выяснить место, где сделали фотографию, провести расследование, обнаружить доказательства преступлений боевиков ВСУ и установить их личности.
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Элина Позднякова