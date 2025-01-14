Российский боец восемь километров ползком тащил с поля боя раненого командира

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Российский боец с позывным Хара спас жизнь командиру отделения, получившему ранение в ногу. Потом он восемь километров ползком тащил раненого офицера, попутно отбиваясь от украинских дронов.
Командир отделения с позывным Пластун рассказал RT, что Хара первым пришёл ему на помощь. Он успел сообщить по рации, что ранен, после чего потерял сознание.
Потом Хара под обстрелом эвакуировал командира в безопасное место, попутно отстреливаясь от дронов. Позже врачи отметили, что вовремя и умело оказанная медицинская помощь спасла жизнь Пластуну и позволила сохранить ногу.
Под позывным Хара сражался солдат из Челябинска Сергей Ганжа. Его мать рассказала, что он — внук героя Великой Отечественной войны, на спецоперацию отправился добровольцев. В одном из боёв Сергей погиб. Посмертно он был награждён орденом Мужества.
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«Он дополз до меня под миномётным огнём, затампонировал рану, перетянул бедро жгутом. Даже капельницу поставил!», — вспоминал офицер.
Потом Хара под обстрелом эвакуировал командира в безопасное место, попутно отстреливаясь от дронов. Позже врачи отметили, что вовремя и умело оказанная медицинская помощь спасла жизнь Пластуну и позволила сохранить ногу.
Под позывным Хара сражался солдат из Челябинска Сергей Ганжа. Его мать рассказала, что он — внук героя Великой Отечественной войны, на спецоперацию отправился добровольцев. В одном из боёв Сергей погиб. Посмертно он был награждён орденом Мужества.
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Александр Бойцов