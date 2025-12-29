Достижения.рф

Более десяти взрывов прогремело над Тулой, в городе объявили ракетную опасность

SHOT: Около 14 взрывов прогремело над Тулой, в небе виднелись яркие вспышки
Над Тулой прогремело около четырнадцати взрывов. В городе объявлена ракетная опасность, зазвучит сирена. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



По словам очевидцев, серия гулких взрывов раздалась на севере и северо-востоке города около трёх часов ночи. В небе сверкали яркие вспышки.

Предположительно, ПВО сработала по воздушным целям, отражая атаку беспилотников ВСУ. В настоящий момент официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что в ночь с 28 на 29 декабря обломки сбитых украинских дронов повредили два частных дома и газовую трубу в Кущевской Краснодарского края. При этом из-за атаки БПЛА в одном из домов произошло возгорание.

