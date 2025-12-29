Более десяти взрывов прогремело над Тулой, в городе объявили ракетную опасность
Над Тулой прогремело около четырнадцати взрывов. В городе объявлена ракетная опасность, зазвучит сирена. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, серия гулких взрывов раздалась на севере и северо-востоке города около трёх часов ночи. В небе сверкали яркие вспышки.
Предположительно, ПВО сработала по воздушным целям, отражая атаку беспилотников ВСУ. В настоящий момент официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что в ночь с 28 на 29 декабря обломки сбитых украинских дронов повредили два частных дома и газовую трубу в Кущевской Краснодарского края. При этом из-за атаки БПЛА в одном из домов произошло возгорание.
