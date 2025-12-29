Более десяти взрывов прогремело над Тулой, в городе объявили ракетную опасность

29 декабря 2025, 04:20

SHOT: Около 14 взрывов прогремело над Тулой, в небе виднелись яркие вспышки

Фото: iStock/LarisaL

Над Тулой прогремело около четырнадцати взрывов. В городе объявлена ракетная опасность, зазвучит сирена. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.