Трамп признал, что Россия не совершала обстрелов по Запорожской АЭС
Президент США Дональд Трамп признал, что Россия не обстреливала Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским.
Американский лидер пояснил, что обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Москва не наносила по станции ракетных или иных ударов, так как это было бы опасно для всех.
Трамп также добавил, что Россия заинтересована в запуске ЗАЭС.
«Путин хорошо работал с Украиной по ее открытию. Он не наносил удары ракетами по ней», — сказал американский президент.
Трамп: Россия окажет помощь в восстановлении Украины после окончания конфликта
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С осени 2022 года она является российской собственностью.
РФ неоднократно заявляла, что главную угрозу объекту создают регулярные атаки со стороны украинских вооружённых формирований. Так, например, в начале декабря глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказывал о десяти обстрелах в районе Энергодара.
Напомним, что Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.