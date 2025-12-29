Трамп признал, что Россия не совершала обстрелов по Запорожской АЭС

29 декабря 2025, 05:18

Фото: iStock/Tomas Ragina

Президент США Дональд Трамп признал, что Россия не обстреливала Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским.





Американский лидер пояснил, что обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Москва не наносила по станции ракетных или иных ударов, так как это было бы опасно для всех.



Трамп также добавил, что Россия заинтересована в запуске ЗАЭС.





«Путин хорошо работал с Украиной по ее открытию. Он не наносил удары ракетами по ней», — сказал американский президент.