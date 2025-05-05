Российский бойцы на позициях в Артёмовске нашли медаль ветерана Великой Отечественной

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Российские бойцы занимались обустройством боевых позиций в Артёмовске (украинское название — Бахмут. — Прим. ред.). Окапываясь, они нашли медаль, принадлежавшую ветерану Великой Отечественной войны.
О неожиданной находке рассказал военнослужащий бригады имени Святого Георгия Союза добровольцев Донбасса с позывным Всадник в эфире телеканала «Россия 24».
Бойцы сразу же передали найденную награду командованию, затем она попала в военно-политический отдел бригады. Удалось выяснить, что медалью был награждён красноармеец Никита Прокофьевич Орёл. Его родственники сейчас проживают в Новосибирске, им и передали награду ветерана. По их словам, утерянная, а теперь вновь возвращённая медаль — лишь одна из многих, которыми был награждён Никита Прокофьевич.
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«Медаль принадлежала одному из участников еще той войны, дело которой мы продолжаем», — сказал участник спецоперации.
Бойцы сразу же передали найденную награду командованию, затем она попала в военно-политический отдел бригады. Удалось выяснить, что медалью был награждён красноармеец Никита Прокофьевич Орёл. Его родственники сейчас проживают в Новосибирске, им и передали награду ветерана. По их словам, утерянная, а теперь вновь возвращённая медаль — лишь одна из многих, которыми был награждён Никита Прокофьевич.
«Это лишь одна из наград, которая осталась. Он воевал за победу, за то, чтобы не быть порабощенными фашистами, чтобы все было хорошо», — сказал правнук ветерана.
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Александр Бойцов