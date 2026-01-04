В квартире «кошелька» Зеленского обнаружили оружейный арсенал

04 января 2026, 19:37

Тайник с оружием нашли в киевской квартире бизнесмена Миндича

Фото: istockphoto/Svet Ivan

В одной из киевских квартир, связанной с фигурантом коррупционного скандала Тимуром Миндичем, обнаружили значительный запас огнестрельного оружия. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.