В квартире «кошелька» Зеленского обнаружили оружейный арсенал
В одной из киевских квартир, связанной с фигурантом коррупционного скандала Тимуром Миндичем, обнаружили значительный запас огнестрельного оружия. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.
Как утверждается, проверка проходила в квартире на улице Гусовского. Среди найденного — наградной пистолет чешского производства CZ P-10 (его называют аналогом австрийского Glock), однако кому и за какие заслуги его вручали, не сообщается.
Источники также перечисляют другое оружие, которое хранилось в помещении: нарезные карабины «Вулкан-ТК» калибра 5,45 мм, Steyr Mannlicher AUG/SA, АКМС, а также помповое ружьё Remington 870.
Отдельно отмечается, что подобные карабины могут оформляться как охотничье оружие, если не относятся к автоматическому. По информации издания, всё обнаруженное было официально зарегистрированным на Миндича.
10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о масштабной спецоперации по делу о коррупционных схемах в энергетике. В ведомстве заявляли, что расследование продолжалось около полутора лет и сопровождалось сбором большого массива доказательств, включая порядка тысячи аудиозаписей.
В числе ключевых подозреваемых, по данным СМИ, фигурирует Миндич, которого называют близким соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Сообщалось также, что незадолго до обысков он покинул Украину, воспользовавшись израильским паспортом.
