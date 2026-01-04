Достижения.рф

В квартире «кошелька» Зеленского обнаружили оружейный арсенал

Тайник с оружием нашли в киевской квартире бизнесмена Миндича
Фото: istockphoto/Svet Ivan

В одной из киевских квартир, связанной с фигурантом коррупционного скандала Тимуром Миндичем, обнаружили значительный запас огнестрельного оружия. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.



Как утверждается, проверка проходила в квартире на улице Гусовского. Среди найденного — наградной пистолет чешского производства CZ P-10 (его называют аналогом австрийского Glock), однако кому и за какие заслуги его вручали, не сообщается.

Источники также перечисляют другое оружие, которое хранилось в помещении: нарезные карабины «Вулкан-ТК» калибра 5,45 мм, Steyr Mannlicher AUG/SA, АКМС, а также помповое ружьё Remington 870.

Отдельно отмечается, что подобные карабины могут оформляться как охотничье оружие, если не относятся к автоматическому. По информации издания, всё обнаруженное было официально зарегистрированным на Миндича.

10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о масштабной спецоперации по делу о коррупционных схемах в энергетике. В ведомстве заявляли, что расследование продолжалось около полутора лет и сопровождалось сбором большого массива доказательств, включая порядка тысячи аудиозаписей.

В числе ключевых подозреваемых, по данным СМИ, фигурирует Миндич, которого называют близким соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Сообщалось также, что незадолго до обысков он покинул Украину, воспользовавшись израильским паспортом.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0