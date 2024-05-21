Маск засомневался в том, что США «защищает демократию» на Украине

Американский предприниматель Илон Маск с иронией поставил под сомнение роль США в «защите демократии» на Украине после истечения срока полномочий Владимира Зеленского.
«Но я думал, мы были там, чтобы защищать демократию?» — написал Маск.Таким образом он отреагировал на пост о завершении срока полномочий Зеленского.
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