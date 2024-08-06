Российский дрон довел украинского пленного до позиций без единого выстрела

Фото: Минобороны РФ
Операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии обнаружили в блиндаже солдата ВСУ, который после сброса боеприпаса в его укрытие получил легкую контузию и, будучи обескураженным, решил сдаться.
6 августа 2024 года Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой показан процесс захвата украинского военнослужащего под населённым пунктом Вербовое.
С помощью дрона, оснащенного боеприпасами ВОГ-25, российские войска контролировали перемещение пленного, направляя его к своим позициям. Оператор квадрокоптера убедился, что солдат вышел из блиндажа с поднятыми руками и направился к передовым позициям российских десантников, где его приняли и зафиксировали.
В течение последней недели, с 27 июля по 2 августа, российские военные сообщили о сдаче в плен более 50 солдат ВСУ. Ранее МО РФ опубликовало свидетельства пленного военнослужащего Ивана Кица, который рассказал о нехватке обучения и ресурсов у мобилизованных украинских солдат, а также о том, что их бросают на линии фронта без надлежащего обеспечения.
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С помощью дрона, оснащенного боеприпасами ВОГ-25, российские войска контролировали перемещение пленного, направляя его к своим позициям. Оператор квадрокоптера убедился, что солдат вышел из блиндажа с поднятыми руками и направился к передовым позициям российских десантников, где его приняли и зафиксировали.
В течение последней недели, с 27 июля по 2 августа, российские военные сообщили о сдаче в плен более 50 солдат ВСУ. Ранее МО РФ опубликовало свидетельства пленного военнослужащего Ивана Кица, который рассказал о нехватке обучения и ресурсов у мобилизованных украинских солдат, а также о том, что их бросают на линии фронта без надлежащего обеспечения.
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Елена Перлова