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Российский дрон довел украинского пленного до позиций без единого выстрела

Российские войска использовали БПЛА для захвата в плен бойца ВСУ под Вербовым
06 августа 2024, 06:46
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии обнаружили в блиндаже солдата ВСУ, который после сброса боеприпаса в его укрытие получил легкую контузию и, будучи обескураженным, решил сдаться.
6 августа 2024 года Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой показан процесс захвата украинского военнослужащего под населённым пунктом Вербовое.

С помощью дрона, оснащенного боеприпасами ВОГ-25, российские войска контролировали перемещение пленного, направляя его к своим позициям. Оператор квадрокоптера убедился, что солдат вышел из блиндажа с поднятыми руками и направился к передовым позициям российских десантников, где его приняли и зафиксировали.



В течение последней недели, с 27 июля по 2 августа, российские военные сообщили о сдаче в плен более 50 солдат ВСУ. Ранее МО РФ опубликовало свидетельства пленного военнослужащего Ивана Кица, который рассказал о нехватке обучения и ресурсов у мобилизованных украинских солдат, а также о том, что их бросают на линии фронта без надлежащего обеспечения.

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Момент мощного удара ракеты в Киевской области попал на видео
06 августа 2024, 02:56

В сети появилось видео мощного удара ракеты по оборонному предприятию на Украине. Об этом сообщает Lenta.ru. В Броварах Киевской области разрушен военный объект.
5 августа в сети появилось видео предполагаемого удара баллистической ракеты по Броварам Киевской области. Ролик, опубликованный Telegram-каналом «Военный осведомитель» («ВО»), демонстрирует момент разрушительного прилета ракеты и следующий за этим взрыв, вызванный российской ракетой «Искандер-М» или корейской KN-23.

Вечером 5 августа украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Киеве, подтверждая атаки на ключевые военные объекты. По данным издания Shot, целью удара стало оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал».

Напомним, что ранее, в ночь на 1 августа, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по железнодорожным складам ВСУ в Белой Церкви и Броварах Киевской области.

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#взрыв
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Белоусов объявил о награждении более 2500 военнослужащих
06 августа 2024, 01:26

Фото: Минобороны РФ

Российская армия освободила еще один населенный пункт на Украине, сообщают «Ведомости». В связи с этим министр обороны России Андрей Белоусов поздравил солдат и пообещал их наградить.
Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграмму военнослужащим, поздравив их со взятием под контроль села Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В поздравлении Белоусов отметил мужество и героизм командования и личного состава 6-го гвардейского танкового Львовского полка, который успешно выполняет боевые задачи на сложных и ответственных направлениях. Более 2500 военнослужащих полка удостоены государственных наград за проявленные подвиги в ходе специальной военной операции.

«С первых дней специальной военной операции полк демонстрирует высокую эффективность и решимость в выполнении задач», – говорится в телеграмме главы оборонного ведомства.

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#минобороны
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В Киеве гремят мощнейшие взрывы: что известно к этому часу
В столице Украины произошла серия взрывов
06 августа 2024, 00:29

Фото: istock/Zeferli

В Киеве произошли взрывы. Очевидцы сообщают о мощных ударах по всему городу, передает RT.
В Киеве произошла серия мощных взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и РИА Новости. По информации, приведенной в сообщении, «мощнейший звук взрыва слышен во всем Киеве».

Согласно данным, в украинской столице прогремело несколько последовательных взрывов. Также поступили сообщения о взрывах в Конотопе Сумской области и в районе Полтавы. Сирены воздушной тревоги действуют в 12 областях Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что удар оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области, где находились 80 боевиков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад опасается уничтожать ракеты ВС РФ из-за возможной реакции Москвы. Он подчеркнул, что для таких действий нужна коалиция стран, поскольку одной стране это слишком большая ответственность, и уточнил, что Киев будет обсуждать с соседними странами возможность сбивания российских ракет в небе над Украиной.

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#минобороны рф
#вс рф
#ракеты
#киев
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МО РФ подготовит акт о возможности проезда супругов с военными на реабилитацию
Белоусов поручил подготовить акт по проживанию жён с военными на реабилитации
05 августа 2024, 22:42

Фото: iStock/Anastasia Shostko

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт по проезду и проживанию супругов с военнослужащими по контракту во время их реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что речь идёт о допуске к совестному проживанию супруга или супруги с военным, служащим по контракту, на время прохождения им медицинской реабилитации.

Ранее в этот день в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что в центрах реабилитации для участников СВО бойцы попросили о возможности нахождения их жён вместе с ними для оказания психологической помощи.

В ответ на эту просьбу Путин назвал жён участников СВО лучшими психологами.

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Сигнал воздушной тревоги звучит по всей территории Украины
05 августа 2024, 18:41

Фото: istock / Harry Wedzinga

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сирена звучит примерно с 18:15, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 18:00 сигнал прозвучал в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской областях, а спустя 15 минут в остальных регионах Украины.

Отмечается, что в некоторых областях тревога объявлялась несколько раз за день.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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#данные
#онлайн
#тревога
#воздушная тревога
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ВСУ атаковали автобус с людьми под Белгородом, погиб человек
Гладков: один человек погиб при атаке ВСУ на автобус с людьми под Белгородом
05 августа 2024, 18:00

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Один человек погиб при атаке украинского беспилотника на автобус с людьми, еще трое пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Вязовое Краснояружского района автобус сельхозпредприятия «АгроБелогорье» подвергся атаке беспилотника. К большому горю, погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также выразил соболезнования семье погибшего.

Кроме того, в результате вражеской атаки ранения получили три человека. Все они на попутном транспорте были отправлены в районную больницу.

Ранее Гладков сообщал, что украинский беспилотник влетел в открытое окно многоквартирного дома в Шебекино Белгородской области. В результате прилёта дрона ВСУ погибла 75-летняя женщина, проживавшая в атакованной квартире. Она скончалась на месте до прибытия врачей.

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ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ для F-16 в Николаевской области
05 августа 2024, 17:53

Фото: iStock/aapsky

Российские войска ударили по аэродрому подскока для переданных Украине американских истребителей F-16 в Николаевской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев.
Он подчеркнул, что ВС РФ точно попали в цель. Прогремел сильный взрыв со стороны военного аэродрома Мартыновка в Вознесенске. После двух прилётов там по прежнему слышна вторичная детонация.

Отмечается, что Мартыновку подготовили как аэродром подскока для поставленных странами НАТО истребителей F-16. Там расположены ракеты для этих самолётов, а также находились украинские и иностранные пилоты.

Днём ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие в страну истребителей F-16 американского производства.

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Офицер ВСУ: украинские военные отказываются идти на передовую из-за усталости
05 августа 2024, 16:04

Фото: iStock/zabelin

Украинские военные из-за сильной усталости отказываются выходить на передовую и продолжать боевые действия. Об этом заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью политологу Юрию Романенко.
«У людей просто подрывает крышу от усталости, от всего. <…> Бывает, люди идут в отказ и готовы пойти в тюрьму за отказ от выхода на позиции», — пояснил он.
По словам Сазонова, выходить на боевые позиции отказываются не новобранцы, а опытные солдаты, которые давно находятся на фронте. Кто-то отказывается выполнять приказы, кто-то самовольно покидает воинские части, а некоторые просто сидят в глубоком оцепенении.

Ранее военнопленный ВСУ рассказал, что его мобилизовали под Одессой за один неполный день и даже не стали выяснять личность. По его словам, комиссия прошла «буквально за пять минут».

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#всу
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Стало известно, как далеко Киеву разрешили бить американскими ракетами
Саранцев: Запад разрешил ВСУ бить американскими ракетами не дальше Белгорода
05 августа 2024, 15:43

Фото: istockphoto/MikeMareen

Западные страны дали разрешение Украине бить американскими ракетами не дальше Белгорода. Об этом испанской газете Pais сообщил представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев. На удары вглубь России Киев одобрения не получал, указал он.
«Мы можем достигать Белгорода, не дальше», — пояснил Саранцев.
По данным издания, Украина уже начала бить американскими ракетами по объектам в России, но на удары по дальним объектам разрешения нет.

Ранее Зеленский заявил, что соседние западные страны боятся сбивать российские ракеты над Украиной из-за возможной реакции со стороны Москвы. Уточнялось, что Киев все равно намерен продолжать продавливать данную инициативу.

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