Российский дрон-камикадзе уничтожил в ДНР спрятавшуюся группу боевиков ВСУ

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Российский дрон-камикадзе ликвидировал в поселке Семеновка группу ВСУ, пишет РИА Новости.
Как рассказал агентству военнослужащий с позывным «Шахтер», все произошло на авдеевском направлении.
Военнослужащие 114-й бригады 1-го армейского корпуса беспилотником уничтожили украинских боевиков, которые прятались в здании в поселке Семеновка Донецкой Народной Республике (ДНР).
Кроме этого, в распоряжении РИА Новости есть видео, на кадрах — в заброшенное здание влетает дрон, после чего происходит мощный взрыв.
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Военнослужащие 114-й бригады 1-го армейского корпуса беспилотником уничтожили украинских боевиков, которые прятались в здании в поселке Семеновка Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Отправили на уничтожение группы дрон-камикадзе, задача выполнена», — сказал он.
Кроме этого, в распоряжении РИА Новости есть видео, на кадрах — в заброшенное здание влетает дрон, после чего происходит мощный взрыв.
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Алёна Самарева