В России разрабатывают новую тактику защиты Белгорода

Фото: IStock/macky_ch
Новую тактику защиты Белгорода разрабатывают в РФ, пишет Ura.ru со ссылкой ну военного обозревателя, полковника запаса Геннадия Алёхина.
По его словам, над тактикой работают в Министерстве обороны России и Генштабе. Она включает в себя применение радиолокационных станций (РЛС) аэростатного типа.
По его словам, ВС РФ сбивают дроны, но нужно определить именно точки вылета с территории противника, чтобы надежно прикрыть госграницу в Курске, Брянске и Белгороде. Поэтому ставится вопрос увеличения плотности обороны, использования РЛС аэростатного типа.
Он подчеркнул, что аэростаты могут располагаться в 100-150 километрах от линии соприкосновения, и они являются практически неуязвимыми для средств противовоздушной обороны (ПВО) противника. Кроме этого, они способны точечно определять места взлетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Читайте также:
Российские бойцы ликвидировали командир-лейтенанта разведки ВСУ Ляха
«Все мотивированные уже на кладбище»: Наёмник — о боевиках ВСУ
Разведчики уничтожили четыре автобуса с военными ВСУ
По его словам, ВС РФ сбивают дроны, но нужно определить именно точки вылета с территории противника, чтобы надежно прикрыть госграницу в Курске, Брянске и Белгороде. Поэтому ставится вопрос увеличения плотности обороны, использования РЛС аэростатного типа.
Он подчеркнул, что аэростаты могут располагаться в 100-150 километрах от линии соприкосновения, и они являются практически неуязвимыми для средств противовоздушной обороны (ПВО) противника. Кроме этого, они способны точечно определять места взлетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Читайте также:
Российские бойцы ликвидировали командир-лейтенанта разведки ВСУ Ляха
«Все мотивированные уже на кладбище»: Наёмник — о боевиках ВСУ
Разведчики уничтожили четыре автобуса с военными ВСУ
Алёна Самарева