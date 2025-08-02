Российский дрон с автоматом расстрелял украинскую снайперскую пару

02 августа 2025, 07:37

ТАСС: новый дрон ВС России расстрелял снайперов ВСУ из автомата Калашникова

Фото: iStock/aapsky

Операторы БПЛА группировки войск «Запад» ВС РФ ликвидировали снайперов ВСУ, применив дрон с установленной штурмовой винтовкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.