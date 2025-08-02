Российский дрон с автоматом расстрелял украинскую снайперскую пару
Операторы БПЛА группировки войск «Запад» ВС РФ ликвидировали снайперов ВСУ, применив дрон с установленной штурмовой винтовкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.
По словам одного из офицеров, дрон со стрелковым комплексом зашел сзади и уничтожил цель. БПЛА использует переработанный и облегченный вариант автомата Калашникова калибра 5,45.
Уточняется, что операторы «Запада» прозвали свою разработку «Арбалет».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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