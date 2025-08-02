SHOT: Беспилотники ВСУ совершили атаку на Новокуйбышевск в Самарской области
Новокуйбышевск в Самарской области подвергся атаке украинских беспилотников. Очевидцы сообщают о работе систем ПВО и серии взрывов в небе, пишет Telegram-канал SHOT.
Местные говорят, что над городом прозвучало не менее 10 взрывов. Предварительно, силы противовоздушной обороны уничтожают БПЛА ВСУ. Официальной информации о жертвах или разрушениях пока не поступало. При этом известно, что в аэропорту Самары ранее был введён план «Ковёр».
Ранее над Пензой также был слышен шум. Прогремело около пяти взрывов. Вероятно, город пытались атаковать БПЛА типа «Лютый». Один из дронов был сбит над лесом, на месте падения увидели дым.
В пресс-службе Росавиации объявили в 05:17 (мск), что в аэропорту Пензы тоже вводятся временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
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