При атаке БПЛА на предприятие в Пензе погибла женщина, два человека пострадали

02 августа 2025, 07:09

Фото: iStock/maxim4e4ek

Атака беспилотников на промышленное предприятие в Пензе привела к гибели одной женщины и травмам двух человек. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своём Telegram-канале.





Он объяснил, что находится на месте происшествия, где работают экстренные службы. Напомним, что Мельниченко объявил в городе режим «Воздушная опасность» еще в 04:49 (мск). Вскоре местные жители стали писать в соцсетях о том, как слышат над Пензой взрывы.





«Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. (...) К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники «Скорой помощи», угрозы их жизни нет», — сообщил последние сведения Мельниченко.

«Еще раз напоминаю о том, что нельзя выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия, чтобы не становиться пособником врага», — добавил губернатор Пензенской области.