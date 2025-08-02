При атаке БПЛА на предприятие в Пензе погибла женщина, два человека пострадали
Атака беспилотников на промышленное предприятие в Пензе привела к гибели одной женщины и травмам двух человек. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своём Telegram-канале.
Он объяснил, что находится на месте происшествия, где работают экстренные службы. Напомним, что Мельниченко объявил в городе режим «Воздушная опасность» еще в 04:49 (мск). Вскоре местные жители стали писать в соцсетях о том, как слышат над Пензой взрывы.
«Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. (...) К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники «Скорой помощи», угрозы их жизни нет», — сообщил последние сведения Мельниченко.Он также подтвердил введение временных ограничений: отключен мобильный интернет, приостановлен общественный транспорт. Это сделано с целью обезопасить граждан.
«Еще раз напоминаю о том, что нельзя выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия, чтобы не становиться пособником врага», — добавил губернатор Пензенской области.Утром 2 августа «Радио 1» передавало, что массированная атака БПЛА была отражена в семи районах Ростовской области. Из-за нападения дронов загорелось одно из строений предприятия, его охранник погиб.