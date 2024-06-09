Российский флаг развевается в Часовом Яре в ДНР — видео

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Российский флаг развевается в населенном пункте Часов Яр Донецкой народной республики. Кадры с российским триколором опубликовал военкор Андрей Руденко в Telegram-канале.
«Микрорайон Канал в Часовом Яре. Над центром поднят флаг России», – гласит публикация.
Военкор добавил, что ВС РФ продвигаются к центру города. Ролик сняли при помощи беспилотника. Ранее в МО РФ докладывали, что за сутки российские войска уничтожили более 400 боевиков ВСУ. Также в оборонном ведомстве добавили, что российские десантники успешно штурмовали опорник ВСУ под Часовым Яром.
Денацификация и демилитаризация Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин обратился к народу, отметив, что геноцид граждан Донбасса со стороны киевского режима продолжался восемь лет.
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Никита Кротов