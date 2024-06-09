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Более 67 тысяч женщин насчитывается в рядах ВСУ. Об этом заявила замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова. Она отметила, что 19 тысяч из 67 являются гражданскими сотрудницами. Кроме того, Калмыкова добавила, что почти полсотни тысяч женщин в украинской армии насчитывалось еще в 2014 году.
«Мобилизация у нас не предусматривает призыв женщин, но это не является препятствием, и их число в армии постоянно увеличивается», – сказала Калмыкова в интервью, выложенном на YouTube-канале оборонного ведомства Украины.
Замминистра резюмировала, с 2018 года женщины имеют право занять любую армейскую должность, включая ту, где надо управлять дронами и артиллерией.
Глава киевского режима Владимир Зеленский ужесточил мобилизацию на Украине. Уклонистов ждет серьезное наказание. Призывной возраст украинских граждан идет от 18 до 60 лет, им запрещено покидать Украину.
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Никита Кротов