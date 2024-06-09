В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета погиб мужчина

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Мирный житель Донецка погиб из-за сброса взрывоопасного устройства с украинского беспилотника, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«Согласно дополнительной информации, в результате сброса взрывоопасного устройства с дрона в Петровском районе погиб мужчина 1986 года рождения», — написал мэр.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска рано утром в воскресенье провели атаку с использованием дрона в Петровском районе Донецка.
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