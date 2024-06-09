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В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета погиб мужчина

09 июня 2024, 14:53
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Мирный житель Донецка погиб из-за сброса взрывоопасного устройства с украинского беспилотника, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.


«Согласно дополнительной информации, в результате сброса взрывоопасного устройства с дрона в Петровском районе погиб мужчина 1986 года рождения», — написал мэр.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска рано утром в воскресенье провели атаку с использованием дрона в Петровском районе Донецка.

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Минобороны РФ заявило о поражении пунктов дислокации операторов ударных БПЛА ВСУ
09 июня 2024, 14:06

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ поразили пункты дислокации операторов ударных БПЛА ВСУ («Птахи Мадяра») и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что скопления живой силы и военной техники украинской армии были ликвидированы в 131 районе. Российская армия наносила удары с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников и ракетных войск.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Взрывы раздались в Миргороде Полтавской области Украины
Телеграф: взрывы раздались в Миргороде Полтавской области Украины
09 июня 2024, 13:54

Фото: istockphoto/FelixRenaud

Взрывы раздались в Миргороде Полтавской области Украины. Об этом сообщает издание «Телеграф». В регионе объявили воздушную тревогу.
«Взрывы раздались в Миргороде», – говорится в сообщении.

Также, по сообщениям источников, уточняется, что там расположен крупный военный аэродром. Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили еще один американский танк «Абрамс». Бойцы ВС РФ использовали для ликвидации вражеской техники FPV-дрон.

Россия начала спецоперацию в Донбассе после обращения к Москве глав Донецкой и Луганской народных республик за помощью в противостоянии агрессии со стороны украинских националистов. Президент России Владимир Путин принял положительное решение об оказании поддержки.

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ВСУ бегут из Часов Яра и «сидят» на энергетиках: Последние новости СВО
Военкор Котенок сообщил о попытках украинских военных отступить из Часова Яра
09 июня 2024, 13:48

Фото: iStock/3dmitry

9 июня 2024 года военкор Юрий Котенок рассказал о массовых попытках ВСУ покинуть Часов Яр. Противнику не хватает живой силы, чтобы удерживать кварталы региона. При этом ВС РФ не только продолжают наступление на линии боевого соприкосновения, но и успешно отражают террористические атаки противника.
О последних новостях с линии боевого соприкосновения по состоянию на 9 июня 2024 года расскажет редакция «Радио 1».

Бегство ВСУ из Часов Яра


Военкор Юрий Котенок сообщил, что украинские солдаты пытаются отступать из Часов Яра ДНР. Согласно информации военкора, оборону украинских боевиков в этом районе сняли.

Отмечается, что большинство националистов перебросили на Харьковское направление, а оставшихся военных не хватает, чтобы удержать кварталы Часова Яра.

Системы ПВО ВС РФ сбили ракету «Нептун» и два украинских беспилотника


Российские системы противовоздушной обороны сбили ракету ВСУ «Нептун-МД» и два вражеских дрона в небе над Белгородской областью. По данным Министерства обороны РФ, предотвращение атаки беспилотников самолетного типа происходило с 09:30 до 10:30 мск.

При этом в Белгороде и Белгородском районе с 9:50 по 10:15 мск действовал сигнал ракетной опасности.

Завершение спасательных работ в Луганске: МЧС спасли еще 7 человек после обстрела дома со стороны ВСУ


В Луганске на месте обстрела ВСУ жилого дома завершились аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС достали из-под завалов семь человек.

На месте ЧП работали 68 сотрудников МЧС и десяти единиц техники. Вчера, 8 июня, в Луганской Народной Республике был день траура по погибшим от удара украинских боевиков по Луганску.

Утром 7 июня Луганск подвергся интенсивному обстрелу со стороны украинских войск. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, военнослужащие ВСУ выпустили по городу шесть американских ракет ATACMS, однако большинство снарядов были перехвачены системами противовоздушной обороны.

Российские войска уничтожили еще один танк Abrams


Военнослужащие 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВС РФ уничтожили еще один танк Abrams США. Уточняется, что атака произошла при помощи FPV-дрона.

В начале прошлого месяца бойцы российской группы «Центр» уничтожили американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции.

Новая зависимость ВСУ: что продолжает вести армию Зеленского к скорому поражению

Информация о том, что украинские солдаты массово употребляют наркотики уже давно не является секретной. Ранее издание New York Times сообщило о новой зависимости, получившей распространение в рядах ВСУ.

Солдаты ВСУ стали массово употреблять энергетические напитки. Выяснилось, что украинские националисты пьют энергетики утром, когда отправляются в патруль и перед атакой.

Примечательно, что их употребляют и разведчики, которым в противном случае тяжело проходить по несколько километров в день, имея на себе около 40 кг снаряжения. Эти напитки пьют даже те, у кого проблемы с сердцем, что говорит об абсолютном разложении в украинской ​армии.

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Военкор Котенок: ВСУ отступают из Часова Яра в ДНР

Над Белгородской областью сбили ракету «Нептун» и два беспилотника
#сводкасво
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#вс рф
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ВС РФ уничтожен еще один Abrams ВСУ в зоне СВО — видео
09 июня 2024, 12:01

Фото: минобороны РФ

Еще один танк Abrams США при помощи FPV-дрона подбили российские войска. Кадры работы 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения опубликовал Telegram-канал «СОЛОВЬЁВ».
«Абрамс противника. Есть попадание. Задача выполнена», – слышно на видеозаписи.

До этого военкор Юрий Котенок сообщал, что украинские боевики отступают из Часова Яра в Донецкой народной республике. Он уточнял, что оборона противника снята, а за счет переброски сил врага на харьковское направление, у него не хватит людей, чтобы удержать кварталы населенного пункта.

Спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина. В своем обращении к народу он отмечал, что геноцид мирных граждан со стороны киевского режима продолжался восемь лет.

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#война
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Над Белгородской областью сбили ракету «Нептун» и два беспилотника
09 июня 2024, 11:56

Фото: iStock/bpawesome

Российские системы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун-МД» и два дрона в небе над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Министерства обороны РФ.
«9 июня с 09:30 до 10:30 мск предотвращена попытка киевского режима провести террористическую атаку на объекты в России с использованием управляемой ракеты "Нептун-МД" и беспилотников самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили одну управляемую ракету "Нептун" и два БПЛА над Белгородской областью», — говорится в сообщении.
С 11 апреля 2022 года в Белгородской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это связано с обострением ситуации на украинско-российской границе и усилением активности украинских военных в приграничных зонах. Протяженность границы между Украиной и Белгородской областью составляет 350 километров.

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#ракеты
#пво
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«Не испугался»: раскрыли судьбу экипажа БТР-82А ВС РФ после дуэли с Bradley
ANNA-News: экипаж БТР-82А России выжил и высадил десант после дуэли с Bradley
09 июня 2024, 11:09

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Экипаж российского БТРа-82-А выжил и совершил высадку десанта после дуэли с БМП M2 Bradley боевиков ВСУ у населенного пункта Сокол авдеевского направления. Об этом сообщает ANNA-News.
«Экипаж нашего БТРа не испугался более тяжелой машины и открыл огонь из 30-миллиметровой пушки. Боевая задача была выполнена, БТР долетел до поселка и высадил десант», – сказано в сообщении.

Российский бронетранспортер повредили в бою, попав в него несколько раз из 25-миллиметровой пушки Bushmaster. Пехотинцы заняли населенный пункт, после чего Bradley не вступил в повторный бой.

До этого в российском минобороны докладывали об уничтожении группировкой войск «Центр» еще одного «Абрамса» и Bradley на авдеевском направлении.

В частности, российские войска выпустили по иностранной технике высокоточный снаряд «Краснополь» из самоходки, а также использовали FPV-дрон.

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#всу
#вс рф
#новости
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В Донецке два человека пострадали при атаке беспилотника
Мэр Донецка Кулемзин: два человека пострадали при сбросе ВОП с беспилотника
09 июня 2024, 11:07

Фото: iStock/maxim4e4ek

Два человека были ранены в воскресенье утром в Петровском районе Донецка из-за сброса взрывоопасного устройства с украинского беспилотника, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«Утренний сброс взрывоопасного устройства с дрона в Петровском районе привел к осколочным ранениям обеих ног у мужчины 1971 года рождения, который находился в своем автомобиле. Он был отправлен в медицинское учреждение», — написал Кулемзин.
Также пострадал мужчина 1985 года рождения, у которого диагностированы осколочные ранения левого плеча и ушной раковины.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о сбросе взрывоопасного устройства на Петровский район.

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#мужчины
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#днр
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Военкор Котенок: ВСУ отступают из Часова Яра в ДНР
09 июня 2024, 10:37

Фото:istockphoto/YakubovAlim

Боевики ВСУ пытаются отступать из населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в Telegram-канале написал военкор Юрий Котенок. По утверждению военкора, оборону украинских радикалов в этом районе сняли. Многих националистов перебросили на харьковское направление, а оставшихся боевиков не хватает, чтобы удержать кварталы Часова Яра.
«К исходу минувших суток противник признал потерю большей части микрорайона «Канал» в Часовом Яре и отход на западные рубежи в черте города», – сказано в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказывал об участии в боях недалеко от Часова Яра иностранных наемников. Он говорил о подтверждении Нидерландами нахождения в этом районе своего гражданина.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от агрессии со стороны киевского режима.

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Экс-советник Пентагона Постол: Зеленский проиграл в конфликте с Россией
09 июня 2024, 10:05

Профессор Массачусетского технологического института, бывший советник Пентагона Теодор Постол прокомментировал действия украинского лидера Владимира Зеленского в рамках конфликта с Россией. Об этом Постол сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Постол отметил, что решение Зеленского жертвовать украинцами говорит о проигрыше Киева. По мнению эксперта, Зеленский губит граждан Украины с фантастической скоростью, чтобы у группы западных невежд создалось впечатление, словно что-либо из происходящего в настоящее время может спасти страну.

Постол заключил, что проигрыш Киева в данном конфликте очевиден. Он заключил, что при этом ситуация с украинской демографией напоминает черную дыру.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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