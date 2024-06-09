В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета погиб мужчина

9 июня 2024 года военкор Юрий Котенок рассказал о массовых попытках ВСУ покинуть Часов Яр. Противнику не хватает живой силы, чтобы удерживать кварталы региона. При этом ВС РФ не только продолжают наступление на линии боевого соприкосновения, но и успешно отражают террористические атаки противника.