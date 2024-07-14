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Российский FPV-дрон тараном сбил ударный гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга» в ходе воздушного боя над Раздоловкой в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что украинский гексакоптер направлялся в сторону позиций российских военных для сброса мин. Оператор беспилотников Тульского соединения ВДВ заметил устройство и атаковал его FPV-дроном. В результате дрон ВСУ взорвался в воздухе.
В ведомстве пояснили, что главной задачей операторов БПЛА Тульского соединения ВДВ является непрерывная разведка позиций ВСУ с помощью квадрокоптеров. Ежедневно они обнаруживают до нескольких десятков целей, включая иностранную технику.
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Анастасия Чинкова