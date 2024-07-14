Российский FPV-дрон тараном сбил ударный гексакоптер ВСУ

Сотрудники военкомата в городе Ровно на западе Украины пытали местного волонтера после того, как задержали его и привезли на медкомиссию. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на жену пострадавшего. Жертвой сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) стал ровенский волонтер Александр Мандыгра, говорится в сообщении.