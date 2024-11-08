Российский генерал погиб в зоне СВО

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Российский генерал-майор Павел Клименко погиб в зоне спецоперации на Украине, проинформировало «ИА «Новороссия», ссылаясь на сообщество «Донбасс — сердце России».
Уточняется, что высший офицер был командиром 5-й отдельной мотострелковой бригады «Оплот», которая раньше была в составе Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) им. Александра Захарченко (первый глава республики).
Клименко является героем ДНР, имеет медаль «За отвагу», орден Александра Невского и два ордена Мужества. Указ президента России Владимира Путина, присваивающий Клименко звание генерал-майора, опубликовал Кремль. При каких обстоятельствах погиб Клименко, не сообщается.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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Клименко является героем ДНР, имеет медаль «За отвагу», орден Александра Невского и два ордена Мужества. Указ президента России Владимира Путина, присваивающий Клименко звание генерал-майора, опубликовал Кремль. При каких обстоятельствах погиб Клименко, не сообщается.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов