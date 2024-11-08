Российский генерал погиб в зоне СВО

Колумнист британской газеты Guardian Тимоти Гартон Эш заявил, что экс-президент Дональд Трамп с вероятностью 90-95% будет оказывать давление на Киев с целью попытки разрешить конфликт на Украине после своих выборов в США. Об этом пишет РИА Новости.