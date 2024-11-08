«Нас кинули»: на Украине заговорили о желании мира у простых граждан

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Простые украинцы желают мира, и это желание выросло в разы, рассказал в беседе с РИА Новости бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
«Я подписан на очень много каналов. Там особенно очень интересно читать комментарии обычных, «пересичных» (рядовых), украинцев. В последние пару месяцев тематика, что пора заканчивать войну, давайте начинать переговоры – выросла в разы. Вот на глазах буквально, за последние пару месяцев, с сентября, грубо говоря. Реально очень много. Все, народ говорит, что все, нас кинули, давайте останавливать (боевые действия)», — прокомментировал агентству собеседник.
Он также отметил ситуацию на фронте, которая складывается не в пользу Украины. Прозоров подчеркнул приближающийся зимний период, неудачи на поле боя и тот факт, что к поддержке Киева охладели западные союзники.
Ранее сообщалось, что военнопленные ВСУ второй раз за неделю встретились в Донбассе с родственниками.
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Никита Кротов