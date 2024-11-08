На Западе раскрыли истинный смысл слов Трампа о завершении конфликта на Украине

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Говоря о прекращении конфликта на Украине за сутки, новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп имел в виду, что Вашингтон прекратит помогать Киеву, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свое мнение он изложил на YouTube.
«Когда он говорил об окончании конфликта за 24 часа, я думаю, он имел в виду не то, что сами боевые действия полностью остановятся за 24 часа, а то, что участие США в конфликте будет прекращено за сутки, когда он станет президентом», — предполагает Меркурис.Эксперт также считает, что Трамп сейчас вряд ли имеет точные способы урегулирования украинского и ближневосточного кризисов.
Ранее сообщалось, чего хочет добиться офис украинского президента, и как это связано с Трампом.
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Никита Кротов