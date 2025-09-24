Российский генерал пригрозил Украине жестким ответом на удар по Новороссийску
Генерал Липовой: Украина провоцирует Россию на удар «Орешником»
Украина провоцирует РФ на нанесение удара с применением баллистической ракеты «Орешник». Об этом сообщил в разговоре с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.
По словам Липового, Москва не оставит без ответа атаки ВСУ на Новороссийск. Он подчеркнул, что Россия не может позволить себе игнорировать угрозы своей инфраструктуре и мирным гражданам.
«Украина провоцирует Российскую Федерацию на жесткий ответ с применением ракет «Орешник», «Искандер» или «Тополь», которые могут спокойно нейтрализовать крупные объекты типа Киева. [ВСУ] этого добиваются атаками на Новороссийск, чтобы потом начать голосить на весь мир о том, что их Россия уничтожает», — сказал генерал.
Целью Украины является демонстрация последствий действий ВС РФ международному сообществу для дальнейшего втягивания стран Запада в конфликт, заключил Липовой.
Напомним, 21 ноября 2024 года, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске. Президент России Владимир Путин сравнил силу «Орешника» с падением метеорита.