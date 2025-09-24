Пляжи в Сочи эвакуировали из-за угрозы атаки беспилотников
Пляжи в Сочи эвакуировали из-за угрозы атаки дронов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Туристов просят покинуть берег и не выходить из безопасных мест до отбоя тревоги.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что сегодня днем Новороссийск подвергся жестокой атаке со стороны Украины. Число пострадавших после атаки ВСУ на город увеличилось. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
