Российский генерал раскрыл, где Сырский спрячет подземные учебные центры
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассматривает возможность размещения учебных центров на территории крупных промышленных предприятий. Соответствующее предположение высказал генерал-майор авиации Сергей Липовой.
В беседе с «NEWS.ru» Липовой заявил, что для размещения данных центров могут быть использованы предприятия с большой площадью, доставшиеся Украине ещё с советских времён, такие как «Азовсталь». На их территории возможно размещение не только учебных центров, но и складов, а также госпиталей.
Генерал-майор добавил, что такое решение может быть связано с систематическим уничтожением наземных учебных баз.
«Когда наша авиация и наши ракетчики начали работать по этим центрам, они стали военными целями точно так же, как полигоны, центры постоянного базирования и воинские части, — пояснил Сергей.Липовой подчеркнул, что всё это вынуждает ВСУ искать альтернативы для сохранения личного состава.