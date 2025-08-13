Российский генерал рассказал об участии чиновников в СВО

13 августа 2025, 21:15

Генерал Каган: взвод чиновников без опыта хорошо проявил себя в зоне СВО

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Генерал Михаил Каган поделился подробностями участия взвода чиновников из Дальневосточного федерального округа в СВО. Отряд проявил отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач в Курской области, участвуя в её освобождении от ВСУ.