Российский генерал рассказал об участии чиновников в СВО
Генерал Михаил Каган поделился подробностями участия взвода чиновников из Дальневосточного федерального округа в СВО. Отряд проявил отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач в Курской области, участвуя в её освобождении от ВСУ.
Каган в беседе с URA.RU рассказал, что чиновники добровольно прошли военную подготовку на одном из полигонов, после чего были направлены в зону боевых действий. С августа по апрель они находились в Курской области, где выполняли задачи на передовой.
Жили бойцы в крайне тяжёлых условиях – в заброшенных полуразрушенных домах без газа, света и элементарных бытовых удобств. Несмотря на это взвод сохранял боеспособность и дисциплину, неся службу наравне с профессиональными военными.
Особо Генерал Каган отметил героизм командира отряда – вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова, известного под позывным «Кубинец». Ефремов погиб в ходе одного из боестолкновений, и командование взял на себя сам Каган.
После гибели Ефремова отряд продолжил выполнение боевых задач, продемонстрировав стойкость и преданность долгу. По словам Кагана, опыт показал, что даже люди, далекие от военной службы, способны проявить высочайший уровень мужества, если движимы убеждениями и желанием защищать Родину.
