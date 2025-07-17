Российский генерал заявил о готовящейся провокации Киева в ДНР
Киев хочет подорвать распределительный пункт аммиака в Новотроицком в ДНР и обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, передает ТАСС.
По его словам, в ходе оперативных мероприятий был установлен факт размещения боевиками ВСУ антенно-мачтового оборудования в крупном распределительном пункте аммиака в районе поселка Новотроицкое. Ртищев отметил, что предприятие имеет первый класс опасности, в результате удара по нему возможен выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака.
Генерал пояснил, что цель этих мероприятий заключается в дальнейшем обвинении Москвы в умышленном создании техногенной аварии. Соответствующие действия являются нарушением международного гуманитарного права, заключил Ртищев.
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