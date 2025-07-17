Российский генерал заявил о готовящейся провокации Киева в ДНР

17 июля 2025, 12:41

Ртищев: Киев готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в Новотроицком в ДНР

Фото: iStock/Olena_Z

Киев хочет подорвать распределительный пункт аммиака в Новотроицком в ДНР и обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, передает ТАСС.