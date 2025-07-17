Житель Воронежа отдал жизнь, защищая питомца от атаки дронов
В Воронеже трагически погиб 56-летний Армен Хачетрян, пытаясь спасти свою собаку во время атаки беспилотников.
Как сообщает Baza, мужчина, работавший экспедитором, выбежал на улицу, чтобы забрать испуганного пса с лоджии. В результате чего, околок от взорвавшегося рядом дрона попал ему в голову. Армен был известен своей любовью к животным, содержал дома около 10 кошек и спасенную им собаку.
Волонтеры города планируют пристроить его питомцев в хорошие руки.
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