Российский губернатор назвал число пострадавших при атаках ВСУ
За минувшие сутки в результате ударов Вооруженных сил Украины по Курской области пострадали восемь человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Max.
Во Льгове при атаке беспилотника на автобус множественные осколочные ранения получил 40-летний гражданин Белоруссии. Также пострадали водитель общественного транспорта, еще один пассажир, получивший тяжелую травму стопы, и 55-летний мужчина.
В Курске у 36-летнего мужчины диагностировали множественные слепые осколочные ранения спины и ног. У 69-летней женщины — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом бедра. Еще одна 41-летняя женщина получила акубаротравму.
На автодороге Рыльск — Льгов 28-летний мужчина наступил на взрывное устройство, в результате чего получил минно-взрывную травму с отрывом ноги на уровне нижней трети бедра, осколочные ранения рук и множественные ссадины. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в Курскую областную больницу.
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