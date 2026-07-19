Российский губернатор назвал число пострадавших при атаках ВСУ

19 июля 2026, 12:38

Хинштейн: восемь человек пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за сутки

Фото: iStock/blinow61

За минувшие сутки в результате ударов Вооруженных сил Украины по Курской области пострадали восемь человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Max.