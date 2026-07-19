Поражение предприятий ВПК в Киеве, топливных резервуаров под Одессой и логистических цепочек ВСУ: последние новости СВО на 19 июля
Российские войска нанесли удары по оборонным заводам, складам и топливной инфраструктуре Украины. Одновременно подразделения группировок ВС РФ уничтожили опорные пункты, логистические средства и автомобильные колонны противника на нескольких направлениях, поразив живую силу и технику механизированных, мотопехотных и аэромобильных соединений ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 140 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Огонь по инфрастуктуре УкраиныРоссийские войска провели комбинированную операцию с задействованием авиационных средств, наземных ракетных комплексов и ударных дронов. Согласно данным Минобороны РФ, целями стали производственные мощности и узлы снабжения в столице Украины и ее окрестностях, а также топливная инфраструктура на юге страны.
В черте Киева прямыми попаданиями уничтожены корпуса профильных заводов ООО «Радионикс», ООО «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем», ООО «Меридиан» им. С.П. Королева и ООО «Оаклайн». Один из объектов занимался выпуском бортовых систем наведения для авиации и комплектацией ракетных вооружений, включая модификации для ЗРК С-300. Второе предприятие, относящееся к ракетно-космической отрасли, поставляло аналогичные блоки управления для тактических ракет и крылатых изделий. Также поражены площадки, изготавливающие силовые элементы и агрегаты наведения для ракет «Нептун-МД». Помимо этого, выведена из строя компания по производству композитных деталей и аккумуляторных батарей для БПЛА, а также сортировочный центр («Киевский инновационный терминал «Новая почта»), через который распределялась продукция двойного назначения и электронные компоненты для средств РЭБ.
В пригороде столицы нанесен удар по складскому комплексу Тарасовка «Антел Пропертис», принимавшему и распределявшему узлы для сборки дальнобойных беспилотных аппаратов. На морском побережье Одесской области поражены емкости хранения нефтепродуктов в порту «Южный». Резервуары обеспечивали горючим украинскую армию.
Ликвидация опорного пункта ВСУ на Добропольском участкеВ ходе мониторинга местности на Добропольском направлении расчёты беспилотных аппаратов 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии ВС РФ зафиксировали долговременную огневую точку неприятеля, скрытую внутри постройки. Координаты объекта незамедлительно переданы ударным дронам. По информации Минобороны РФ, операторы произвели прицельное поражение цели, полностью уничтожив укреплённый узел обороны украинских формирований. Факт ликвидации зафиксирован данными разведывательных беспилотников.
Перехват логистики противника в Запорожской областиРазведывательные подразделения беспилотной авиации группировки «Восток» засекли перемещение тыловых колонн ВСУ в регионе. Для подвоза боеприпасов, провианта и иных ресурсов к линии фронта украинское командование привлекло наземные роботизированные комплексы с грузами и тяжелые гексакоптеры типа «Баба-Яга». Маршруты следования целей вычислены и переданы расчётам ударных аппаратов. Операторы провели серию атак по роботизированным транспортным средствам и тяжёлым многомоторным дронам непосредственно на этапе их выдвижения к позициям.
Итогом огневого воздействия стали уничтожение свыше пятнадцати наземных роботов с воинскими грузами и десяти единиц тяжёлых БПЛА, задействованных в системе материально-технического обеспечения ВСУ. Прекращение снабжения транспортом помешало плановому пополнению запасов противника на передовой и затруднило оперативное усиление оборонительных позиций украинской армии.