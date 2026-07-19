«Не хотел воевать»: украинский десантник с полным боекомплектом сдался в плен
ТАСС: Украинский десантник сдался в плен под Днепром с полным боекомплектом
Украинский десантник добровольно сдался в плен ВС РФ на Днепропетровском направлении. Об этом сообщил командир мотострелковой роты батальона «Кедр» 80-го танкового полка Александр Волков.
По его словам, которые приводит ТАСС, солдат пришел с полностью снаряженным автоматом и полным боекомплектом, выданным командованием. Мужчина признался, что не хочет участвовать в боевых действиях — его призвали принудительно.
«Он принес полностью чистый автомат, полный БК, который ему выдало командование, и сдался в плен. Сказал, что не хочет воевать, что человек мирный, его заставили», — сказал собеседник агентства.Он также отметил, что десантник состоял в 5-й батальонно-тактической группе ВСУ.
Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий Андрей Лыло сдался в плен российскому беспилотнику.