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«Не хотел воевать»: украинский десантник с полным боекомплектом сдался в плен

ТАСС: Украинский десантник сдался в плен под Днепром с полным боекомплектом
Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский десантник добровольно сдался в плен ВС РФ на Днепропетровском направлении. Об этом сообщил командир мотострелковой роты батальона «Кедр» 80-го танкового полка Александр Волков.



По его словам, которые приводит ТАСС, солдат пришел с полностью снаряженным автоматом и полным боекомплектом, выданным командованием. Мужчина признался, что не хочет участвовать в боевых действиях — его призвали принудительно.

«Он принес полностью чистый автомат, полный БК, который ему выдало командование, и сдался в плен. Сказал, что не хочет воевать, что человек мирный, его заставили», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что десантник состоял в 5-й батальонно-тактической группе ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий Андрей Лыло сдался в плен российскому беспилотнику.
Лидия Пономарева

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