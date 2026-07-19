«Не хотел воевать»: украинский десантник с полным боекомплектом сдался в плен

19 июля 2026, 11:23

ТАСС: Украинский десантник сдался в плен под Днепром с полным боекомплектом

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский десантник добровольно сдался в плен ВС РФ на Днепропетровском направлении. Об этом сообщил командир мотострелковой роты батальона «Кедр» 80-го танкового полка Александр Волков.





По его словам, которые приводит ТАСС, солдат пришел с полностью снаряженным автоматом и полным боекомплектом, выданным командованием. Мужчина признался, что не хочет участвовать в боевых действиях — его призвали принудительно.

«Он принес полностью чистый автомат, полный БК, который ему выдало командование, и сдался в плен. Сказал, что не хочет воевать, что человек мирный, его заставили», — сказал собеседник агентства.