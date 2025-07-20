В Госдуме ответили на призыв немецкого генерала бить по аэродромам РФ

20 июля 2025, 16:26

Депутат Колесник: ВС РФ могут уничтожить ракеты Taurus на пути из ФРГ в Киев

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российские военные могут уничтожить немецкие ракеты Taurus еще на этапе их транспортировки из Германии на Украину. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.





Так политик отреагировал на призывы немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга наносить удары по российским аэродромам. По его словам, которые приводит NEWS.ru, в случае подобной агрессии вся логистическая цепочка «от Германии до самой Украины» окажется законной целью России.

«Это уже будет законной целью — уничтожать всю логистическую цепочку, чтобы их уничтожали не наши ПВО, а на стадии доставки… На каком этапе — это уже должно решать военное командование. А решение по ударам — главнокомандующий», — пояснил депутат.