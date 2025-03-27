В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с домовыми чатами

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Мошенники, действующие в домовых и районных чатах, используют новую схему обмана: они предлагают бесплатно забрать ненужную бытовую технику или мебель, присылая ложные «доказательства» своей честности.
«Заинтересованные граждане получают подтверждающие фото или видео, чтобы укрепить доверие. Накануне встречи фальшивый «сосед» извиняется и утверждает, что технику может отправить только с курьером. Для оформления доставки он предлагает перейти по ссылке», — сообщили РИА Новости детали аферы в МВД.Переход по таким ссылкам приводит к заражению телефона шпионским ПО. Это, в свою очередь, позволяет аферистам похищать персональные данные и получать доступ к банковским счетам.
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Ведомство призвало граждан быть осторожными при взаимодействии с незнакомцами в чатах и не переходить по подозрительным ссылкам.
Аферисты пользуются множеством различных уловок. На них может попасться любой: например, комик Андрей Бебуришвили признавался, что стал жертвой хитроумных мошенников, которые выманили у него больше 5 миллионов рублей.
Также 26 марта стало известно, что мошенники взломали аккаунт Павла Деревянко. Звезда отреагировал на новость довольно спокойно, хотя его любимой было очень неприятно — хакеры получили доступ к интимному видео, которое слили в Сеть.
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