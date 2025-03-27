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В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с домовыми чатами

МВД: мошенники размещают фейковые объявления в домовых и районных чатах
Фото: iStock/Pla2na

Фото: iStock/Pla2na

Мошенники, действующие в домовых и районных чатах, используют новую схему обмана: они предлагают бесплатно забрать ненужную бытовую технику или мебель, присылая ложные «доказательства» своей честности.
«Заинтересованные граждане получают подтверждающие фото или видео, чтобы укрепить доверие. Накануне встречи фальшивый «сосед» извиняется и утверждает, что технику может отправить только с курьером. Для оформления доставки он предлагает перейти по ссылке», — сообщили РИА Новости детали аферы в МВД.
Переход по таким ссылкам приводит к заражению телефона шпионским ПО. Это, в свою очередь, позволяет аферистам похищать персональные данные и получать доступ к банковским счетам.

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Ведомство призвало граждан быть осторожными при взаимодействии с незнакомцами в чатах и не переходить по подозрительным ссылкам.

Аферисты пользуются множеством различных уловок. На них может попасться любой: например, комик Андрей Бебуришвили признавался, что стал жертвой хитроумных мошенников, которые выманили у него больше 5 миллионов рублей.

Также 26 марта стало известно, что мошенники взломали аккаунт Павла Деревянко. Звезда отреагировал на новость довольно спокойно, хотя его любимой было очень неприятно — хакеры получили доступ к интимному видео, которое слили в Сеть.

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Президент РФ поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
Путин указал на вклад Росгвардии в решение задач по защите правопорядка
27 марта 2025, 01:02

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников Росгвардии с Днём войск национальной гвардии. Он особо отметил тех, кто участвует в спецоперации на Украине. Полную запись поздравления президента можно посмотреть на официальном сайте Кремля.
В своём обращении Путин подчеркнул ключевую роль ведомства в защите правопорядка, борьбе с преступностью и терроризмом.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю с профессиональным праздником, Днем войск Национальной гвардии, военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов, с честью служивших во славу Отечества», — сказал президент РФ в видеообращении.
Путин напомнил, что традиции Росгвардии уходят корнями в историю Российской империи, укреплялись в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Сегодня эти принципы сохраняются в работе по обеспечению безопасности граждан.

25 марта сообщалось, что Путин присвоил звания народных артистов РФ актёрам Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину. Соответствующий указ представлен на официальном портале правовой информации.

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В Москве выяснили личность гаишника, который отказался от взятки в сотни тысяч рублей
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В Москве выяснили личность гаишника, который отказался от взятки в сотни тысяч рублей
SHOT: Отказавшимся от взятки в 665 тысяч рублей сотрудником ГАИ оказался Кобозев
26 марта 2025, 23:33

Фото: iStock/z1b

Выяснилась личность самого честного сотрудника ГИБДД, который отказался от огромной взятки в Москве. Им оказался 41-летний полковник ГИБДД Сергей Кобозев, командир 2-го спецбатальона, передает Telegram-канал SHOT.
Он отказался от взятки в 665 тысяч рублей, предложенной московским бизнесменом. Указывается, что эта сумма в пять раз превышает среднюю зарплату сотрудника полиции.

«Кобозев (ранее) во многих интервью высказывался, что перед законом и на дороге все равны: если нет документов — никаких спецсигналов, не работаешь в силовых структурах — никаких номерных рамок вроде ФСБ, резких маневров и подрезаний. Вот и накануне он подтвердил свои слова делом», — пишет про мужчину SHOT.
Бизнесмен, занимающийся арендой элитного транспорта и охранными услугами, пытался избежать ответственности за незаконно установленную синюю мигалку на своём микроавтобусе.

На Новолучанской улице инспекторы ДПС остановили автомобиль, после чего владелец предложил Кобозеву крупную сумму. Полковник, возглавляющий спецбатальон с 2017 года (став «самым молодым комбатом» в 33 года), отверг попытку подкупа.

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В Министерстве просвещения РФ создали памятку по противодействию травле в школах
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В Министерстве просвещения РФ создали памятку по противодействию травле в школах
26 марта 2025, 23:11

Фото: istockphoto/Inside Creative House

Министерство просвещения РФ подготовило памятку по противодействию физическому и психологическому насилию, травле и унижениям в школах, техникумах и колледжах. Это пособие ориентировано как на учащихся, так и на педагогов и родителей.
В ближайшее время разработанные материалы будут направлены во все регионы страны, сообщает пресс-служба ведомства. На местах будут организованы образовательные, просветительские и консультационные мероприятия по этому вопросу. В памятке указаны не только способы так называемого «буллинга», но и меры дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности, к которым могут привлечь нарушителей, в том числе несовершеннолетних.

«Новая памятка поможет не только оперативно реагировать на уже произошедшие случаи, но и предотвращать их, опираясь на правовые инструменты, проводить разъяснительную работу»,— приводит пресс-служба слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

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В Москве силовики задержали основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича
Названа причина задержания основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича
26 марта 2025, 19:18

Вадим Мошкович (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)

Основатель агрохолдинга «Русагро», бывший сенатор Вадим Мошкович и несколько сотрудников компании задержаны в Москве. Они подозреваются в причастности к хищениям денежных средств.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Известно, что днём в офисах компании проходили обыски. Силовики задержали также генерального директора «Русагро» Тимура Липатова. Его, как и Мошковича, в настоящее время проверяют на причастность к мошенническим схемам с земельными активами в Белгородской области.

Делом занимаются сотрудники Следственного департамента МВД. Оно возбуждено по фактам хищений в компаниях, с которыми агрохолдинг состоял в деловых отношениях. Уточняется, что процессуальный статус Вадима Мошковича пока не определён. На фоне этих новостей акции «Русагро» теряли в котировках до 20% стоимости.

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#сотрудники
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«От классики до оргий»: Российский эскортник описал самые популярные предпочтения клиенток
26 марта 2025, 18:29

Фото: iStock/Denisfilm

Российский эскортник Дмитрий рассказал о самых популярных предпочтениях своих клиенток в интервью на YouTube-канале сексолога Ольги Василенко.
По словам мужчины, женщины часто пользуются его услугами из любопытства, а некоторые – из-за одиночества. При этом он отметил, что на большинстве встреч секса не случается. Часто он просто разговаривает с клиентками и поддерживает их морально.

«Моими услугами пользуются девушки, женщины, пары. Бывают даже девственницы. Вот недавно у меня была китаянка: в 27 лет — девственница. Разные люди вызывают. Вариантов секса тоже множество: от классики до оргий. Часто меня заказывают пары. Когда-то был секс в вертолете».
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